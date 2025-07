Regione Siciliana manovra dimezzata per evitare fratture interne al centrodestra

Il primo effetto del tentativo di Schifani di rimettere a posto i cocci della maggioranza nel day after del voto sui consorzi di bonifica è il taglio delle manovra ter, che passa da 35 a 18 articoli. Vengono meno misure molto pubblicizzate nei giorni scorsi, dopo il sì della giunta: da quella che avrebbe consentito di acquistare, al prezzo di 17 milioni, tre palazzi di Palermo in cui trasferire la.

In questa notizia si parla di: manovra - regione - siciliana - dimezzata

Sanità , manovra fiscale, incarico a Kpmg: le scelte della Regione Umbria sotto la lente della Corte dei conti - I numeri della sanità umbra e le “manovre” che hanno portato alla manovra. L’affidamento dell’incarico alla Kpmg per valutare la situazione dei conti da cui i provvedimenti dell’esecutivo che hanno modificato la contribuzione da parte dei cittadini.

Regione siciliana, “sbianchettate” le mance: dopo gli “avvisi” a Galvagno e Amata cancellate le somme dalla manovra ter - Appena un paio di settimane fa il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno era andato in pressing su Palazzo d’Orleans perché venissero stanziati nella manovra bis, di lì a poco al voto, un milione e 400 mila euro extra per i contributi a pioggia dell’assessorato al Turismo e una cinquantina di milioni per gli emendamenti con cui i deputati finanziano iniziative sul collegio elettorale.

Regione, approvata manovra da 345 milioni di euro - Sostegno alla crescita dell’economia, investimenti su infrastrutture, su spesa sociale e sanitaria e contrasto alle emergenze del territorio.

Ufficio di Presidenza di ANCI Sicilia: “Nella manovra regionale necessari interventi per i comuni” - L’Ufficio di Presidenza di ANCI Sicilia, riunitosi ieri, ha ribadito la necessità di prevedere, nell’ambito della prossima manovrina regionale, interventi urgenti e mirati a supporto degli enti locali ... Secondo ansa.it