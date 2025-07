Regionali Schlein | Stiamo lavorando per costruire alleanze vincenti per battere le destre – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 "Stiamo al lavoro in tutte le sei Regioni che vanno al voto, per costruire le alleanze più competitive che battano le destre. Noi continuiamo a impegnarci in questa direzione, perché il nostro avversario è la destra. Li vogliamo sconfiggere come è successo recentemente in Emilia Romagna e in Umbria. Siamo uniti e il lavoro prosegue" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della conferenza di presentazione della proposta "La piena e buona occupazione". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: schlein - stiamo - costruire - alleanze

Grande folla alla Manifestazione per Gaza: “Non stiamo zitti come Meloni”, tuona Elly Schlein - Una piazza piena, un grido collettivo per la pace. Roma ha ospitato oggi una grande manifestazione in sostegno della popolazione palestinese, promossa da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra.

Referendum, Schlein: “Ci stiamo informando di tutto” - “Ci stiamo informando di tutto. Abbiamo i nostri rappresentanti nei seggi e prendiamo nota di tutto” Elly Schlein risponde così a chi, all’uscita del seggio, le riferisce che il personale addetto chiede se si vogliono o meno ritirare le schede per votare per i 5 referendum.

Attacco Usa in Iran, c'è fibrillazione anche in Italia: contatto Meloni-Schlein. Tajani: “Ci stiamo occupando dei connazionali” - «C'è stato un lungo contatto telefonico fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a seguito degli attacchi degli Usa all’Iran ».

Regionali, Schlein: "Stiamo lavorando per costruire alleanze vincenti pe... https://youtu.be/UhzTBo5DR7w?si=nZd8vcqz6stzszGB… via @YouTube Vai su X

Regionali, Schlein: Stiamo lavorando per costruire alleanze vincenti per battere le destre; Schlein: Italia riconosca Stato di Palestina e non sia complice dei crimini a Gaza; Regionali, Schlein: “Stiamo lavorando per costruire alleanze competitive”.

Regionali, Schlein: "Stiamo lavorando per costruire alleanze vincenti per battere le destre" - (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 "Stiamo al lavoro in tutte le sei Regioni che vanno al voto, per costruire le alleanze più competitive che battano le destre. quotidiano.net scrive

Elly Schlein spiega come vuole “battere le destre”: il piano del Pd - Elly Schlein rilancia la sfida alle destre in vista delle regionali e chiede che l'Italia riconosca lo Stato di Palestina. Lo riporta newsmondo.it