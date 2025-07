Predica prudenza Giuseppe Conte sul caso Ricci, candidato del centrosinistra nelle Marche, con il leader del M5s che ha riunito Paola Taverna, il coordinatore regionale Giorgio Fede, i referenti provinciali e rappresentanti locali per discutere sul tema. La posizione pentastellata è che « un avviso di garanzia non è una condanna » e che una «forza politica matura e responsabile come il M5s» deve «discernere caso per caso e valutare se il singolo ha dimostrato onestĂ o disonestà », precisando però che «etica pubblica, trasparenza e legalitĂ sono valori fondamentali e non negoziabili: per noi sono costitutivi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Regionali Marche, Conte: «Aspettiamo gli interrogatori, avviso di garanzia non è una condanna»