Regionali Campania De Luca all'attacco | Per quanto mi riguarda non è chiuso niente

Vincenzo De Luca, nel corso della sua ultima diretta social, ha chiarito che la partita per le Regionali in Campania è ancora aperta: «Per quanto mi riguarda, non è chiuso niente ». Il presidente campano ha criticato il clima attuale, parlando di «politica politicante», di «doppiezza» e di accordi che «ignorano la qualitĂ dei candidati e le esigenze dei territori». Ha denunciato l’atteggiamento di alcuni dirigenti del suo partito, accusandoli di voler «decidere tutto» nonostante, a suo dire, non abbiano prodotto risultati negli ultimi dieci anni. Ha inoltre annunciato una «operazione verità », rivolta a coloro che, secondo lui, «parlano anche senza averne titolo», precisando che non intende piĂą fare «da paravento a chi non ha il coraggio di dire quello che pensa». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Regionali Campania, De Luca all’attacco: «Per quanto mi riguarda non è chiuso niente»

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti - "Nessuna pregiudiziale sui candidati, ma voglio combattere fino alla fine per garantire che la Regione Campania non vada a fondo.

Regionali Campania, Tommasetti: "Il candidato della Lega resta Zinzi" - "Il candidato della Lega alla guida della Regione Campania si chiama Gianpiero Zinzi". Lo ribadisce Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che conferma il pieno sostegno al coordinatore regionale del partito in vista della prossima tornata elettorale.

