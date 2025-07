referendum multiutility i tempi diventano un rebus

Referendum Multiutility accorpato alle elezioni regionali: l’amministrazione è intenzionata a seguire l’indicazione del Ministero ma un pronunciamento ufficiale del sindaco Mantellassi in consiglio comunale non c’è stato. Nella seduta di mercoledì scorso, il tema referendum era presente in due punti, il primo (al numero 8) con un’interrogazione presentata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla fattibilitĂ dell’accorpamento tra il referendum abrogativo comunale e le elezioni regionali toscane poi il 26mo punto con mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli, Movimento 5 stelle e Centro Destra per Empoli per la modifica del regolamento comunale sull’istituto del referendum. 🔗 Leggi su Lanazione.it

