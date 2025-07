Record di risparmio in Italia | il 58% dei lavoratori accumula per il futuro Non succedeva da 20 anni

Roma, 25 luglio 2025 – Mai negli ultimi 20 anni il dato degli italiani che riescono a risparmiare aveva raggiunto il 58%. Si consolida la categoria di risparmiatori "intenzionali", che accumulano con obiettivi precisi (la casa, i figli, l’età della pensione). Sono questi alcuni degli aspetti che Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi hanno potuto far emergere grazie all'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2025. La ricerca, condotta su un campione di circa 1.500 intervistati, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Record di risparmio in Italia: il 58% dei lavoratori accumula per il futuro. Non succedeva da 20 anni

