Reazione a Catena ci rivediamo a settembre | Pino Insegno è sconvolto

Siamo ancora nello studio di Reazione a Catena, il programma condotto da Pino Insegno ogni sera su Rai 1, il game-show delle parole e dei loro legami che, puntualmente, raggranella share da record. E nella puntata di giovedì 24 luglio ecco la terza vittoria consecutiva per le Giovediamoci. Vittoria molto mesta, però: le campionesse originarie di Sarno centrano nuovamente l’Ultima Parola, ma il montepremi è a dir poco simbolico: appena 46 euro. Una somma che, sui social, ha attirato sfottò e critiche. Il conduttore Pino Insegno ha aperto la puntata rendendo omaggio alle protagoniste, reduci da due serate memorabili con una vincita complessiva di quasi 70mila euro: "Avete giocato due volte e due volte avete indovinato l’ultima parola: siete davvero brave, non soltanto lì ma in tutto il gioco". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

