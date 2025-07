Re Carlo la profezia del nuovo Nostradamus | Non si mette bene Ma per Harry e Meghan

Anche se le condizioni di salute di Re Carlo non sono ottimali, chi desta veramente preoccupazione sono Harry e Meghan Markle. Tra fallimenti professionali, milioni persi, crisi di coppia e perfino profezie nefaste sul loro futuro. Ma procediamo con ordine. Re Carlo e il problema Harry. Harry è indubbiamente un problema per Buckingham Palace e di conseguenza per Carlo in quanto Re. Il Sovrano soffre molto questa situazione, ma nel contempo non si fida di suo figlio. PiĂą volte è stato definito una mina vagante. Anche quando implora il padre di riconciliarsi con lui, non manca di lanciargli accuse e di fare recriminazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, la profezia del nuovo Nostradamus: “Non si mette bene”. Ma per Harry e Meghan

In questa notizia si parla di: carlo - harry - meghan - profezia

