Ravenna ora la C è realtà | Al lavoro per costruire un futuro importante In arrivo altri rinforzi

La fiducia era grande ma ancora mancava l'ufficialità. Infine, con la decisione di ieri del consiglio federale, il Ravenna Fc sale effettivamente in Serie C, dove viene inserito nel girone B. Un salto di categoria importante e atteso, ma che genera anche nuove aspettative. Di tutto questo è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ravenna - importante - realtà - lavoro

La nave-scuola della pace farà tappa a Ravenna: "Un segnale importante in un mondo che è in guerra" - Dal 29 agosto al primo settembre, farà tappa a Ravenna la Bel Espoir, la nave-scuola della pace partita il primo marzo da Barcellona che coinvolge 200 giovani provenienti da Palestina, Libano, Siria, Egitto, Giordania, Italia e altri Paesi del Mediterraneo in un laboratorio navigante di dialogo e.

Il Ravenna conferma la fiducia al centrocampista georgiano Lordkipanidze: "Una risorsa importante" - Il Ravenna Fc annuncia la conferma di David Lordkipanidze, che vestirà ancora la maglia giallorossa nella stagione 2025/26.

Ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione della nuova sede di Blacks, un’azienda nata a Faenza nel 2011 e oggi in continua espansione, che rappresenta una delle realtà più dinamiche e innovative del nostro territorio. Un ringraziamento a Gabrie Vai su Facebook

Ravenna ora la C è realtà: Al lavoro per costruire un futuro importante. In arrivo altri rinforzi; Un girone 'di ferro' per il Ravenna in serie C: i derby con Forlì e Rimini, e la Juventus Next Gen; Via delle Ceramiche, nuovo polo per i giovani.