La comunità d'accoglienza di don Massimo Biancalani a Vicofaro, che sino a pochi mesi fa ospitava oltre un centinaio di migranti, di fatto non esiste più. Dopo l'ordinanza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, con il via libera del vescovo Fausto Tardelli, gli ospiti sono stati allontanati dalla struttura (e ricollocati altrove) anche per consentire lo svolgimento di una serie di lavori di ristrutturazione all'interno degli spazi della parrocchia. Le operazioni di pulizia sono a quanto pare in corso in questi giorni ed all'interno degli spazi in questione si sarebbero accumulati rifiuti su rifiuti, tra ratti che spuntano dai mobili e pareti ormai annerite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ratti e sporcizia". Le foto-choc dell'ex-centro migranti di don Biancalani