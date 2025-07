Doveva essere un semplice pomeriggio estivo tra amici, un film da vedere insieme e qualche ora da trascorrere in tranquillitĂ . L’appuntamento era al Bicocca Village, uno dei principali centri commerciali di Milano. Ma quella giornata si è conclusa con un’aggressione violenta e una rapina ai danni di due fratelli, uno dei quali di appena 12 anni, lasciato in mutande da una baby gang. Erano le 19 quando i quattro amici – due fratelli di 16 e 12 anni e altri due coetanei – sono usciti dal cinema e hanno iniziato a camminare lungo via Ansaldo, fino all’incrocio con viale Sarca. Lì hanno incontrato un gruppo di ragazzi, apparentemente minorenni e di origine nordafricana, uno dei quali teneva al guinzaglio un bull terrier. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Rapinato e lasciato in mutande”. Follia in Italia: la vittima ha soltanto 12 anni