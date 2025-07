Rapinato del Rolex mentre parcheggia la Porsche in zona San Siro

Milano, 25 luglio 2025 - Rapinato del Rolex mentre parcheggiava l'auto a Milano. È successo ieri sera, poco dopo le 20, in via Ippodromo, in zona San Siro. La vittima è un 62enne italiano, titolare di una ditta nel settore dei metalli preziosi. Stava posteggiando la sua Porsche, quando ha visto due uomini avvicinarsi, infrangere con un martelletto il finestrino dell'auto sul lato del conducente, per poi estrarre un paio di forbici. Sotto minaccia, i due si sono fatti consegnare l'orologio che portava al polso, dal valore di circa 18mila euro. Sul posto è intervenuta la volante della polizia e il 118.

