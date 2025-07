Rapinata della collana d’oro | Il ladro è già libero ho paura

"Avere di nuovo tra le mani la mia collana è stata un’emozione fortissima, per la quale ho addirittura pianto. Ma lo confesso: mi è rimasta la paura". Ha ancora la voce che trema Federica, la 36enne vittima della rapina avvenuta lo scorso venerdì in via Murri: all’esterno di una lavanderia, l’aggressore, un 40enne di Capoverde, le ha messo una mano al collo e con l’altra le ha strappato via il monile d’oro con un tau francescano. Dopo la fuga, è stato fermato dai carabinieri del Radiomobile. Come si sente ora? "Meglio, ma sento di essere intimorita e di avere paura quando incrocio qualcuno, per strada, che somiglia al mio aggressore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapinata della collana d’oro: "Il ladro è giĂ libero, ho paura"

