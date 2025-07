Raoul Bova quando la vita privata di una persona diventa un trend

La vicenda di Raoul Bova fa riflettere. No, non parlo del presunto tradimento con una ragazza più giovane, del rapporto finito con la compagna, dei messaggi alla presunta amante: questa è roba che esiste da sempre e che riguarda (e conoscono) solo i diretti interessati. Mi fa riflettere, invece, quello che facciamo con la vita degli altri, il modo in cui ci sentiamo in diritto di entrare, calpestare, usare la vita degli altri. Il punto non è (solo) un pluripregiudicato ( Fabrizio Corona ) che pubblica un audio privato, ma quello che la gente pensa di poter fare con quell’audio: « Tanto è pubblico », dice, « Se non lo avesse mandato, non sarebbe successo », oppure ancora « Merita di essere sputtanato dopo quello che ha fatto », « Le vere vittime sono la moglie e i figli ». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Raoul Bova, quando la vita privata di una persona diventa un trend

