Raid armato contro un noto ristorante sul Lungomare | sette colpi esplosi nella notte

Sette colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio contro lo Zenith Cafè&Restaurant, noto locale situato sul lungomare di via Napoli, a Pozzuoli. L’episodio, come riporta Il Riformista, è avvenuto poco dopo le 3 del mattino, quando due uomini a bordo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: noto - lungomare - sette - colpi

Il noto cantante con la maglia di De Bruyne sul lungomare di Napoli: lo scatto sui social - Alfa con la maglia azzurra numero 11 di Kevin De Bruyne sul lungomare di Napoli. Questo lo scatto pubblicato dal profilo ufficiale Instagram del club partenopeo.

+++ NEL TG DI TELESVEVA – BARLETTA, PROSEGUONO LE INDAGINI SUL MISTERIOSO FERIMENTO SUL BRACCIO DEL LUNGOMARE DI LEVANTE – BISCEGLIE, TORNA IN LIBERTA’... Vai su Facebook

Raid armato contro un noto ristorante sul Lungomare: sette colpi esplosi nella notte; Spari nella notte, sette bossoli in un parcheggio: indagano i carabinieri; Spari contro il balcone di un'abitazione: feriti marito e moglie.

Raid armato contro un noto ristorante sul Lungomare: sette colpi esplosi nella notte - Sette colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio contro lo Zenith Cafè&Restaurant, noto locale situato sul lungomare di via Napoli, a Pozzuoli. Lo riporta napolitoday.it

Sparatoria sul lungomare di Rossano: uomo ferito a colpi di pistola, è grave - La vittima è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita ... msn.com scrive