Ragusa frode sul latte | prodotto maltese venduto come italiano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta della Guardia di Finanza di Ragusa: tre milioni di litri di latte etichettati falsamente. PALERMO, 25 luglio. Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Ragusa e dei funzionari dell’ Ispettorato centrale per la tutela della qualitĂ e la repressione frodi (ICQRF) di Vittoria ha portato alla luce un’ingente frode nel settore lattiero-caseario. Latte proveniente da Malta spacciato per italiano. Secondo quanto accertato dagli investigatori, oltre tre milioni di litri di latte pastorizzato importato da Malta, tra il 2024 e il 2025, sono stati etichettati come latte italiano, violando gravemente le normative sull’origine dei prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ragusa, frode sul latte: prodotto maltese venduto come italiano

In questa notizia si parla di: ragusa - latte - frode - prodotto

