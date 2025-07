Ragazzini ebrei espulsi da volo Vueling a Valencia ed educatrice ammanettata bufera in Spagna | cosa sappiamo

Il caso del gruppo di circa 50 minorenni francesi ebrei fatto scendere da un volo Vueling da Valencia a Parigi: per i genitori e il governo israeliano si è trattato un grave episodio di "antisemitismo", mentre la compagnia aerea respinge tutte le accuse: "Agito contro un comportamento che impediva l'integritĂ del volo e la sicurezza dei passeggeri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo l’episodio di #Valencia in cui 50 bambini ebrei francesi sono stati cacciati da un volo @vueling , è chiaro che l’#antisemitismo e l’estremismo stanno dilagando in Europa. La colpa non è , come dicono gli antisemiti, delle politiche d’Israele, ma dei media Vai su X

