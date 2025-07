Le immagini parlano chiaro: una ragazza 21enne viene ammanettata con violenza all'imbarco del volo che avrebbe dovuto portare cinquanta bambini ebrei francesi da Valencia a Parigi. La malcapitata è la giovane direttrice del campus estivo Kinneret. Il ministro israeliano della Diaspora Amichai Chikli pubblica su X il video dell'arresto e denuncia l'ennesimo «episodio antisemita. Come si fa a non vedere l'assurdità dello sbarco imposto a bambini, di età compresa tra 10 e 15 anni, colpevoli di cantare canzoni ebraiche? «L'equipaggio di Vueling ha dichiarato che Israele è uno stato terrorista e ha costretto i bambini a scendere dall'aereo – ha dichiarato il ministro Chikli – In linea con la campagna di bugie orchestrata da Hamas e rilanciata da Al Jazeera, da Haaretz e da altri, assistiamo, negli ultimi tempi, a numerosi incidenti antisemiti; questo è uno dei più gravi». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ragazzini cacciati dall'aereo, l'unica loro colpa era essere ebrei