Ragazza di 27 anni investita in bici a Lodi | trasportata in eliosoccorso è grave

Una ragazza di 27 anni √® stata travolta da un'auto oggi venerd√¨ 25 luglio a Cervignano d'Adda (Lodi). Trasportata d'urgenza all'ospedale San Raffaele di¬†Milano, √® in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragedia, ragazza di 14 anni travolta da un treno: morte terribile - Un nuovo drammatico incidente ferroviario scuote l’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei pressi dei passaggi a livello.

Ragazza di 14 anni travolta e uccisa da un treno a Cesano Maderno: indagini in corso - Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un treno in transito nei pressi del passaggio a livello di corso Libertà a Cesano Maderno (Monza e Brianza).

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 14 maggio 2025 — Una ragazzina di 14 anni è morta questa sera travolta da un treno al passaggio a livello in pieno centro a Cesano Maderno.

Ragazza di 15 anni grave per meningite: 30 persone sottoposte a profilassi - Una ragazza di 15 anni è stata colpita gravemente dalla meningite da meningococco. Riporta ilgiorno.it