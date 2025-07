Raffica di controlli | scoperti cinque lavoratori in nero

Controlli serrati da parte del Nil, ispezionate 9 attivit√† imprenditoriali in tutta la provincia di Padova. Il bilancio √® di sei persone denunciate alla Procura della Repubblica di Padova. Negli ultimi giorni, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Padova, nell‚Äôambito dei controlli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: controlli - raffica - scoperti - cinque

Como, raffica di controlli della polizia nella zona della movida di piazza Volta - Como, 6 maggio 2025 - Controlli straordinari della polizia concentrati nella zona di piazza Volta, punto di ritrovo della movida notturna comasca, dove si incontrano centinaia di ragazzi.

Napoli San Giovanni a Teduccio: raffica di controlli alla circolazione, oltre 81mila euro di sanzioni in tre giorni - Controlli straordinari a San Giovanni a Teduccio: oltre 81mila euro di sanzioni e 33 veicoli sequestrati.

Controlli a tappeto: coppia di latitanti in manette e raffica di patenti ritirate - Raffica di patenti ritirate e due latitanti arrestati. Si tratta del bilancio dei controlli della scorsa settimana ad opera dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aurisina.

Raffica di controlli: scoperti cinque lavoratori in nero https://ift.tt/B93OTQ2 https://ift.tt/Mn56o9F Vai su X

Raffica di controlli: scoperti cinque lavoratori in nero; Movida, controlli dei carabinieri: raffica di multe, in 5 finiscono nei guai; Raffica di controlli della Polizia: un arresto a Castrovillari e oltre 400 persone identificate.

Raffica di controlli: scoperti cinque lavoratori in nero - Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro in collaborazione con la territoriale ha effettuato sopralluoghi tra Selvazzano Dentro, San Martino di Lupari, Galliera Veneta, Campod ... Come scrive padovaoggi.it

Controlli in aziende, scoperti nove lavoratori in nero - Nel mese di maggio i carabinieri del comando provinciale di Torino hanno controllato 24 aziende a Torino e in provincia. Riporta ansa.it