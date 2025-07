Raffica di acquazzoni in arrivo | quando cambia tutto Le previsioni

Un finale di luglio all'insegna dell'instabilitĂ meteorologica si prospetta sull'Italia, con l'arrivo di piogge intense, temporali e una vera e propria burrasca che farĂ crollare le temperature. La previsione, confermata dal meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, parla di una "ferita atmosferica" proveniente dal Nord Europa che influenzerĂ pesantemente il bacino del Mediterraneo. L'esperto spiega che l'anomalia nel campo di pressione stia creando una sorta di canale d'aria che veicolerĂ perturbazioni e fronti temporaleschi sull'Italia. GiĂ nella giornata di sabato 26 luglio, una prima ondata di maltempo colpirĂ il Paese con possibili grandinate, in particolare su Alpi, Prealpi e le pianure del Nord-Est. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Raffica di acquazzoni in arrivo: quando cambia tutto. Le previsioni

