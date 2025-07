Radio Goal – Napoli | Marianucci? Ragazzo molto promettente il Milan è ancora tutto in divenire

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. "La parte più difficile del mercato è quella di vendere, perchè a comprare, se ti muovi in tempo ed hai il portafogli a disposizione è la cosa più facile di questo mondo. Il fatto che il Napoli si stia muovendo molto anche in uscita vuol dire che merita un voto alto.

Il Prefetto Michele di Bari a Radio Marte: “Napoli sarà pronta per la Coppa America - IL PREFETTO MICHELE DI BARI A RADIO MARTE: “NAPOLI STA CAMBIANDO IN MEGLIO, E’ PIU’ SICURA DI ALTRE CITTA’, SARA’ PRONTA PER LA COPPA AMERICA.

Tanti auguri al nuovo e promettentissimo difensore azzurro, Luca Marianucci! Oggi è un giorno speciale per Luca, che spegne le candeline con la maglia del Napoli addosso. Un traguardo importante per un ragazzo che ha trasformato il sogno di tanti in real Vai su Facebook

Giuffredi sui suoi assistiti, da Marianucci a Vergara, passando per Folorunsho - Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Folorunsho, Vergara e Zaccagni, tra i tanti, ha rilasciato un'intervista ... Si legge su msn.com

Infortunio Politano: "E' uno stiramento", l'agente svela i tempi di recupero - Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Folorunsho, Vergara e Zaccagni, tra i tanti, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci? Lo riporta msn.com