Raddoppiato il premio di risultato per i dipendenti della Provincia

Nel corso di un incontro con sindacati e Rsu dell’ente, tenutosi nei giorni scorsi, la presidente Monica Patelli e il vicepresidente della Provincia Franco Albertini hanno annunciato l’intenzione di proporre al Consiglio Provinciale di applicare il Decreto Legge n. 25 del 14 marzo 2025, noto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: provincia - raddoppiato - premio - risultato

Siglato il nuovo contratto integrativo aziendale #Feltrinelli #Finlibri per oltre 1.200 lavoratrici e lavoratori! Tra i principali risultati: ? aumento del buono pasto da 6 a 7,50 euro per tutte e tutti Nuova impostazione del premio di risultato con soglia mini Vai su X

Incredibile ma vero… in un solo anno! Raf BONETTA è tra le migliori pizzerie del mondo secondo: 50 Top Pizza ?thebestchefawards Gambero Rosso Identità Golose ? Premio speciale TheFork & Michelin Un sogno che prende forma, un percorso f Vai su Facebook

Raddoppiato il premio di risultato per i dipendenti della Provincia; Errani/Paolini vincono a Roma! 2° titolo del 2025; Quanto ha guadagnato Jasmine Paolini vincendo gli Internazionali d’Italia.

Premio di risultato, 220mila euro in più per il personale della Provincia - Annunciata ai sindacati l’intenzione di proporre al Consiglio Provinciale di applicare il “Decreto PA” per accrescere attrattività e fidelizzazione dei ... Lo riporta piacenzasera.it

Forestali: accordo sindacati-Provincia su premio risultati - Cisl hanno siglato con la Provincia di Caserta un accordo che prevede l'erogazione di un premio per obiettivi legato ... Riporta ansa.it