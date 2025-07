Raccolta differenziata a Carini anticipati gli orari per il ritiro dei rifiuti

Anticipata la raccolta differenziata dei rifiuti a Carini. È stato raggiunto l'accordo tra il Comune, l'Ati Ecoburgus e le organizzazioni sindacali Fidel e Uiltrasporti che prevede uno spostamento degli orari per il ritiro che, da lunedì 28 luglio a martedì 30 settembre prossimo, sarà effettuato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

