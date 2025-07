Racale smurano parete segreta e trovano 78 chili di droga e un ordigno | in casa c' erano anche dei bimbi

Tre persone arrestate e 78 chili di droga sequestrati in un blitz della Polizia a Lecce. Scoperto un deposito segreto in casa con bambini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Racale, smurano parete segreta e trovano 78 chili di droga e un ordigno: in casa c'erano anche dei bimbi

In questa notizia si parla di: droga - chili - casa - racale

Crema, 19 chili di droga nascosti sul tetto: arrestato 23enne, in casa cocaina, hashish e soldi in contanti - A Crema, un giovane di 23 anni è stato arrestato per spaccio. Sequestrati 19 kg di droga destinati alla provincia.

Aiutò il narcos Imperiale a occultare 600 chili di droga: 12 anni all'imprenditore Fontana - È stato condannato a 12 anni di carcere l'imprenditore Giovanni Fontana accusato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli di avere fornito supporto logistico al narcos napoletano Raffaele Imperiale, ritenuto tra i principali ricercati italiani fino all'arresto e conosciuto anche come il.

In garage gli trovano 2,5 chili di droga tra hashish e marijuana: 31enne arrestato a Napoli - Durante una perquisizione nell'abitazione del 31enne, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato l'ingente quantitativo di droga.

Racale, smurano parete segreta e trovano 78 chili di droga e un ordigno: in casa c'erano anche dei bimbi; Ripostigli segreti dietro lo scaffale: polizia scova 78 chili di droga e ordigno davanti ai bimbi. Tre arresti; Blitz a Racale, oltre 78 chili di droga nascosti dietro un passaggio segreto: in manette madre e figlio FOTO-VIDEO.

Maxi blitz a Racale, trovati 78 chili di droga ed un ordigno: in casa presenti anche minori - L'intervento ha consentito il sequestro di oltre 78 chilogrammi di droga tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, oltre a un ordigno pirotecnico ... Secondo leccesette.it

Droga nascosta da un passaggio segreto. Tre arresti - Sequestrati 78 chili di stupefacenti, destinati alla clientela dei vacanzieri. Da rainews.it