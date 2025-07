Notizia fresca giunta in redazione: Il fine settimana è finalmente arrivato, il che può significare solo una cosa: è tempo per il nostro quiz di calcio del venerdì settimanale. Abbiamo un sacco di quiz di nicchia Quattrofourtwo ma il nostro archivio di teaser di venerdì è quello che ordina gli antipasti inchiodati dai pannelli. Aspettatevi domande sui luoghi finali della Europa League, Jack Grealish, Salomon Rondon e tutto il resto. Ti potrebbe piacere Il nostro quiz di calcio del venerdì funziona allo stesso modo ogni settimana, ma ci consente di spiegare per i nuovi partecipanti tra noi. Come sempre, ci sono 20 domande per affondare i denti e, come è il fine settimana, stiamo mettendo Nessun limite di tempo su di te per averci restituito le risposte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Quiz di calcio del venerdì, episodio 73: Riesci a ottenere 20 risposte corrette?