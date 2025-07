Quintorigo & John De Leo e Mariposa con Enrico Deregibus al Camosci Sound

SANT’AMBROGIO DI TORINO – Torna il 2 e 3 agosto per la sua terza edizione Camosci Sound, il festival musicale ospitato nel contesto naturalistico del Lago dei Camosci, spazio culturale e naturale ai piedi della Sacra di San Michele, a Sant’Ambrogio di Torino. Fra gli artisti presenti, Quintorigo & John De Leo e Mariposa, che si esibiranno e si racconteranno a Enrico Deregibus, consulente artistico del festival diretto dalla cantautrice Carlotta Sillano. Con le due band è in programma anche una selezione di autrici e autori delle nuove generazioni dalla scrittura profonda e laterale, come Gaia Banfi, Sasso, Adele H e la stessa Sillano per due giornate dedicate alla canzone d’autore e alle sue evoluzioni più libere, sperimentali e contemporanee. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

