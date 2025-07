Quintana lotta all’ultima freccia | c’è il Palio degli Arcieri

Ascoli, 25 luglio 2025 – Emozioni da vivere fino all’ultima freccia. Scocca l’ora del Palio degli Arcieri, con la gara in programma domani sera alle 21 al campo dei giochi. Come ormai avviene da diversi anni, infatti, i ‘Robin Hood’ dei sestieri ascolani si affronteranno nella serata di Sant’Anna, per contendersi il drappo tanto ambito. Quattro le prove che gli arcieri, tre per ogni sestiere, dovranno superare: tiro allo scudo, tiro alle cane, tiro alle tavolette e tiro al pendolo. Poi, i migliori otto arcieri accederanno agli scontri ad eliminazione diretta per aggiudicarsi il premio individuale, ovvero la Brocca d’Oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

