Questo è il risultato Garlasco è arrivata la notizia su Sempio e Stasi

Garlasco torna sotto i riflettori e questa volta il racconto assume i toni di una soap a tinte forti, tra misteri, colpi di scena e interrogativi che sembrano non avere mai fine. Dopo mesi di attesa e analisi scientifiche, il nuovo capitolo sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi sembra pronto a deludere chi sperava in svolte eclatanti. Il focus? Il ruolo di Andrea Sempio, rimasto ancora oggi in bilico tra sospetti e smentite, in una vicenda che mescola cronaca e curiositĂ pop. Le ultime indagini, richieste per fare chiarezza sul coinvolgimento mai provato di Sempio, hanno riacceso interesse e domande.

Garlasco, il risultato dopo il primo giorno del maxi-incidente probatorio: “No tracce di sangue nelle 18 impronte analizzate” - Sono stati effettuati 24 campionamenti di DNA sulle impronte già repertate nel 2007 dai Ris, utilizzando 35 strisce para-adesive, di cui al momento ne sono state analizzate solo una parte Dopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, sono state disposte nuove analisi scientifiche nel caso Garla

Garlasco, il fattore tempo non è determinante. Il presidente dei criminologi: “La Procura si aspetta un risultato” - “Se la Procura di Pavia ha deciso di procedere con l’incidete probatorio per il delitto di Garlasco ha evidentemente ritenuto che ci siano buoni margini per ottenere un risultato”.

“La conferma sul Dna”: Garlasco, il risultato delle analisi sulla spazzatura - A 18 anni dal delitto di Garlasco, le indagini riaprono vecchi cassetti, letteralmente. Al centro dell’ incidente probatorio, i reperti mai analizzati prima: la spazzatura di casa Poggi e i campioni biologici raccolti durante l’autopsia.

Garlasco, salta fuori il risultato dell'ultima analisi: ora tutti sanno Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, incidente probatorio: tamponature per le analisi genetiche; Garlasco, cosa è emerso dall’incidente probatorio: tamponi, tracce sul tappetino del bagno e il capello nella spazzatura; Garlasco, nella spazzatura c'è solo il dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi: ripetuti i test, nessuna sorpresa.

Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio: nuovi approfondimenti sui rifiuti a casa di Chiara Poggi - I legali di Andrea Sempio: attende sviluppi dell’inchiesta con la serenità dell’innocenza. Segnala msn.com

Delitto di Garlasco, nominato il perito dattiloscopista per le impronte sulla spazzatura in casa di Chiara Poggi - Un perito dattiloscopista analizzerà i reperti trovati nell'abitazione della vittima. Si legge su ilfattoquotidiano.it