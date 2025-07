Quello che dice non conta | affondo di Trump a Macron sulla Palestina

"La catastrofe umanitaria a Gaza deve finire subito" e il governo di Benjamin Netanyahu dovrebbe "revocare immediatamente le restrizioni sull'accesso degli aiuti" a Gaza. È questa la richiesta a Israele da parte di Francia, Germania e Regno Unito - il cosiddetto formato E3 - al termine della telefonata fra Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer. La call è giunta all'indomani dell'annuncio di Macron sul riconoscimento dello Stato di Palestina, che la Francia formalizzerà durante l'Assemblea generale dell'Onu a settembre. Una richiesta, quella dell'E3, che sembra una risposta a quanto dichiarato poche ore prima dall'esercito israeliano, che ha annunciato che consentirà la ripresa dei lanci aerei di cibo su Gaza a causa delle difficili condizioni umanitarie ma ha sostenuto che non c'è carestia nella Striscia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Quello che dice non conta": affondo di Trump a Macron sulla Palestina

