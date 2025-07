Quello che accade a Gaza è disumano | l’Università di Pisa interrompe gli accordi con due atenei israeliani

L’ateneo riconosce la pace come valore fondamentale “non sostiene e non partecipa ad alcuna attività finalizzata alla produzione, allo sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi d’arma da guerra”. Per questo il 24 luglio, a seguito di quanto deliberato dal Senato accademico lo scorso 11 luglio, l’ Università di Pisa ha interrotto due accordi quadro con gli atenei israeliani Reichman ed Hebrew. La decisione, spiega il cda in una nota, è stata “presa in via eccezionale e alla luce del drammatico contesto umanitario nella Striscia di Gaza e rappresenta un gesto politico rivolto al Governo di Israele, con l’invito a cessare le ostilità e a intraprendere un processo di pace giusta e sostenibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

