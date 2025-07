‘Quell’impronta è di Sempio ed è intrisa di sangue’ cosa dice la consulenza dei legali di Stasi

A 18 anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, una nuova consulenza tecnica della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, riporta sotto i riflettori la traccia palmare trovata sulla scala della casa di Garlasco. Secondo i consulenti, l’impronta sarebbe “ intrisa di sudore e sangue ” e riconducibile ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Ma si tratta di una valutazione di parte che non modifica il quadro giudiziario, né consente nuovi accertamenti biologici. Una consulenza tecnica di parte: cosa sostiene la difesa Stasi?. La relazione tecnica, commissionata dalla difesa di Alberto Stasi, è stata realizzata da un dattiloscopista e due genetisti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Quell’impronta è di Sempio ed è intrisa di sangue’, cosa dice la consulenza dei legali di Stasi

In questa notizia si parla di: impronta - sempio - intrisa - sangue

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - (Adnkronos) – Andrea Sempio non si difende e così la Procura di Pavia passa all’attacco e svela il quarto elemento nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, i consulenti di Sempio contro quelli della Procura: «L’impronta 33 confusa coi segni del muro» - Avevano ragione i consulenti della famiglia Poggi, secondo la difesa di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagini sul delitto di Garlasco.

Delitto Garlasco, nuova carta contro Sempio: “C’è sangue sull’impronta”. Servono analisi sofisticate - In arrivo una consulenza dei legali di Stasi che chiedono altri esami sulla traccia numero 33 trovata sul muro vicino al corpo di Chiara

L’impronta è di Sempio ed è intrisa di sangue e sudore #garlasco Vai su X

Garlasco, i consulenti di Stasi: l'impronta vicino al cadavere di Chiara «è di Andrea Sempio, intrisa di sangue e sudore» Vai su Facebook

L'impronta di Sempio intrisa di sudore e sangue; “L’impronta di Sempio accanto al cadavere di Chiara Poggi: è intrisa di sangue e sudore”. La consulenza della difesa di Alberto Stsai; Garlasco, la consulenza della difesa Stasi: “Impronta 33 è di Sempio ed è intrisa di sangue”.

Garlasco, l'impronta di Sempio è intrisa di sangue e sudore. Le conclusioni della difesa di Stasi - Intrisa di sangue e sudore: l'impronta di Andrea Sempio repertata accanto al corpo di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco dopo il delitto del 13 agosto 2007, è al centro delle conclusioni date ... Segnala tg.la7.it

Delitto Garlasco, consulenti Stasi: “Impronta Sempio intrisa di sangue e sudore” - L'impronta di Andrea Sempio trovata accanto al cadavere di Chiara Poggi è intrisa di sudore e sangue. lapresse.it scrive