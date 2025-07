Quel pazzo venerdì 2 il ritorno scatenato di Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Si intitola Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo ed è il sequel ufficiale del teen movie che nel 2003 ha accompagnato un’intera generazione di adolescenti nel delicato passaggio all’età adulta. Sì, proprio Freaky Friday (in italiano, Quel pazzo venerdì ), il cult Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan in cui una madre e una figlia – in piena guerra generazionale – si ritrovavano magicamente l’una nel corpo dell’altra, costrette a vivere le vite opposte tra scuola, lavoro, pubertà e problemi da adulti. Prodotto ancora da Disney, il sequel arriva 22 anni dopo il film originale e riporta le due protagoniste in una nuova fase della loro vita. 🔗 Leggi su Panorama.it

