Quel parco simbolo di riscatto. L’esperienza dell’Araba Fenice festeggia vent’anni di speranze.

Viareggio, 25 luglio 2025 – È una storia di riscatto. Per uno spazio pubblico che sembrava perso, e per esistenze smarrite negli abissi più profondi. Di un luogo che, con tenacia, è diventato occasione di cura e di incontro; e di persone che, da lì, sono tornate a progettare una speranza personale ma anche collettiva. E domani questa storia di riscatto, promossa dall’associazione Araba Fenice, festeggia vent’anni. Con un festa che nel parco di via dei Peecchi, cuore della onlus, si apre a tutta la città . Appuntamento dalle 10 alle 13, con mercatini, momenti di gioco e di ricordo, riflessioni e doni speciali e, come sempre ai compleanni, con una grande torta (opera di Gino) da condividere insieme ad un brindisi: “Alle origini di questa esperienza e alle prospettive future” dice Emma Viviani, sociologa e presidente dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

