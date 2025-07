Quattro vittime in un giorno in Italia si muore ancora di lavoro

ToccherĂ agli inquirenti valutare i motivi e le dinamiche dell'incidente costato la vita a tre operai impegnati nella ristrutturazione di un edificio a Napoli. I magistrati della sesta sezione "Lavoro e Colpe professionali" hanno chiesto la documentazione e attendono di avere un quadro piĂą completo prima di effettuare eventuali iscrizioni nel registro degli indagati e ipotizzare reati da contestare. Quello che conta è che oggi in Italia il bilancio di chi muore non sul lavoro ma di lavoro viene aggiornato con una cadenza troppo ravvicinata. La morte dei tre operai, peraltro, è stata preceduta da quella di un uomo schiacciato da un muletto nel bresciano, portando a quattro le vittime in una sola giornata.

