Quattro assessori per il turismo E i risultati?

"A Urbino sono quattro gli assessori che si occupano di turismo: quello al Turismo, quello agli Eventi e alla Cultura, quello alle AttivitĂ produttive e quello allo Sport, anzi, allo sport ne abbiamo due, un caso unico in Italia, eppure qui c'è un calo di visitatori del 30% tra ottobre 2024 e giugno 2025". L'analisi arriva dalla capogruppo di Futura, Maria Francesca Crespini, dopo "l'allarme lanciato da alcuni operatori cittadini del settore" e si accompagna a un'interrogazione che andrĂ in discussione nel prossimo Consiglio comunale, sostenuta da tutta la minoranza. "Questi assessori ci costano circa 250mila euro l'anno, ma Urbino è ben lontana dall'essere una destinazione turistica, perchĂ© c'è grande improvvisazione, nonostante la cittĂ costituisca un brand unico.

