Quasi 5mila ore spese nella cura dei beni comuni dagli adolescenti di Ci sto? Affare fatica

Con il tradizionale momento di festa, si è conclusa oggi, 25 luglio, la settima edizione di “Ci sto? Affare fatica”, progetto avviato a Verona nel 2019 dall'allora assessore Stefano Bertacco. Il valore fondante dell'iniziativa è insegnare fin dalla giovane età la serietà e il rispetto per il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

'Ci sto? Affare fatica', al via le iscrizioni per il progetto di volontariato - Il nome del progetto di volontariato è 'Ci sto? Affare fatica'. Un'iniziativa che promuove il protagonismo giovanile attraverso azioni concrete di cura del bene comune, in programma in diversi spazi della città da lunedì 16 giugno a venerdì 25 luglio.

Marche, aperto il bando per i giovani ‘Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune’ - È tutto pronto per la sesta edizione di ‘Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune’, il progetto di cittadinanza attiva giovanile che anche quest’estate animerà il territorio marchigiano.

Giovani al lavoro per la cura del bene comune in estate con il progetto "Ci sto? Affare fatica!" - Al via l’edizione 2025 del sempre più partecipato progetto "Ci sto? Affare fatica!", che anche quest’anno vedrà coinvolti ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni in attività di cura del bene comune, suddivisi in squadre e coordinati dai tutor delle cooperative Energie Sociali e L’Albero.

Quasi 5mila ore spese nella cura dei beni comuni dagli adolescenti di Ci sto? Affare fatica; Cittadinanza attiva con patti di sussidiarietà , 131 accordi sottoscritto in 6 anni.

Quasi 5mila ore spese nella cura dei beni comuni dagli adolescenti di "Ci sto? Affare fatica" - La particolarità di questo progetto risiede nel fatto che è l’unico dei quasi 200 patti di sussidiarietà attivi a non avere una ... Segnala veronasera.it

Ci sto a fare fatica? A Carmignagno record d'iscritti al progetto che si rivolge ai giovanissimi - Raccolte quasi 90 richieste di partecipazione per un’iniziativa che stimola le nuove generazioni a mettersi in gioco in una esperienza di cittadinanza attiva e di volontariato e allo stesso tempo sost ... padovaoggi.it scrive