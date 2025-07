Quarantacinque anni fa la strage Due Comuni insieme a Bologna

Per la prima volta, dopo 45 anni, con una verità giudiziaria (le conferme in Cassazione degli ergastoli per Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, la pista neofascista) accertata, i Comuni di Montespertoli e Castelfiorentino saranno il 2 agosto a Bologna. Su almeno una delle sentenze (Cavallini) è stato annunciato dai legali ricorso alla Corte di Strasburgo facendo leva proprio sul 'mistero' del Dna di Maria Fresu. Ad ogni modo: le due comunità rendono omaggio ad Angela e Maria Fresu e a Verdiana Bivona nella cerimonia commemorativa del 2 agosto. Saranno presenti i sindaci Alessio Mugnaini e Francesca Giannì, insieme all'assessora Marta Longaresi.

