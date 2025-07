Quarantacinque anni di collezionismo e non sentirli | il Comune di Salerno conferisce una targa all' Acchiappavip

Si è tenuto questa mattina, nella sala giunta del Comune di Salerno, il conferimento della targa per i 45 anni di collezione di foto con persone famose nel mondo di Francesco Caterina, piĂą noto come l'Acchiappavip. Su iniziativa dell'assessore comunale al Turismo Alessandro Ferrara, dunque, è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

