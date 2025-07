Quanto è giovane e tosta la poesia Tre giorni con Rondoni e Gioele Dix

Da oggi a domenica Montalto (Ascoli Piceno) ospita l’appuntamento estivo dedicato alla poesia e ai giovani. Il centro storico tornerĂ ad essere il palcoscenico di un festival unico nel suo genere nel panorama nazionale, dal titolo La poesia è giovane (e tosta), con la direzione artistica del poeta e scrittore Davide Rondoni, organizzato da Amat per il comune di Montalto. La serata di oggi vedrĂ protagonista lo stesso Rondoni e Sara Ciafardoni, mentre domani sul palco saranno ospiti Gioele Dix e la musica di Rione Junno. Saranno tre giorni ricchi di proposte e intrecci di parole, musica e danza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quanto è giovane (e tosta) la poesia. Tre giorni con Rondoni e Gioele Dix

’Sibilla Salomè’ di Davide Rondoni tra poesia e danza - Stasera alle 21 l’Auditorium di Illumia, in via de’ Carracci 69/2, ospita ’Sibilla Salomè – Teatro di musica, poesia e danza’, un evento che unisce poesia, danza, teatro, musica e canto in un’unica serata.

La poesia di Pasolini: analisi della traccia di tipologia A della maturità 2025 a cura di Davide Rondoni - Roma, 18 giugno 2025 – Per la tipologia A della Maturità 2025 il Mim ha proposto un’ opera di Pier Paolo Pasolini, mai scelto prima di quest’anno per l’esame di Stato.

Montalto delle Marche: al via terza edizione del Festival 'La poesia è giovane (e tosta)' con direzione artistica del poeta Davide Rondoni - X Vai su X

Dal 25 luglio prenderà il via la terza edizione del Festival “La poesia è giovane (e tosta)”, sotto la direzione artistica di Davide Rondoni — poeta, scrittore e grande amico di Montalto. Anche quest’anno il festival è ricco di tante sfumature, aprendo la porta della Vai su Facebook

