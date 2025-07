Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP? Balzo roboante | è il n4 d’Italia!

Luciano Darderi continua a macinare una vittoria dopo l’altra nella stagione estiva europea della terra battuta e, dopo il trionfo della scorsa settimana a Bastad, raggiunge la finale anche nel torneo ATP 250 di Umago facendo un grande balzo nel ranking mondiale. L’azzurro ha sconfitto in due set l’argentino Camilo Ugo Carabelli per 7-6 6-3 e affronterĂ domani nell’ultimo atto uno tra il bosniaco Damir Dzumhur e lo spagnolo Carlos Taberner. Darderi, grazie a questo filotto di 8 successi consecutivi tra il rosso svedese e quello croato, è tornato tra i migliori 40 al mondo avvicinandosi al best ranking di numero 32 toccato il 5 agosto 2024 e mettendosi clamorosamente in corsa per provare ad essere testa di serie agli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP? Balzo roboante: è il n.4 d’Italia!

Luciano Darderi, sera romana vincente contro Bu: avanza agli Internazionali d’Italia - 7-6(4) 6-3: questo il punteggio con il quale Luciano Darderi batte il cinese Yunchaokete Bu, si prende le chiavi del Foro Italico di Roma e le chiude, almeno per questa notte.

ATP Amburgo 2025: buon esordio per Luciano Darderi in Germania - Esordio vincente per Luciano Darderi all’ATP 500 di Amburgo, cominciato con anticipo per quanto riguarda un blocco di due match.

Luciano Darderi vince in lotta contro Nakashima e va ai quarti ad Amburgo - Luciano Darderi, dopo quello che è un match molto più tirato del punteggio, supera al termine di due ore e 47 minuti l’americano Brandon Nakashima nel secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo.

