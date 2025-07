Quando il verbale si fa salato Insulta i vigili dopo la multa pagherà 750 euro agli agenti

La multa per divieto di sosta è costata molto cara a un cittadino che davanti ai vigili non si è contenuto. Insulti a raffica che non si possono riportare e minacce, in un crescendo che ha portato due agenti in servizio a sporgere denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e violenza privata a un pubblico ufficiale. A conti fatti il cittadino, di origine albanese, dovrĂ risarcire 750 euro ad agenti e comando della Polizia locale per la propria condotta. Un passo indietro. Siamo a febbraio quando l’automobilista parcheggia senza badare troppo alle strisce. E infatti una pattuglia che passa da quelle parti nota l’auto e tira fuori il libretto dei verbali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando il verbale si fa salato. Insulta i vigili dopo la multa, pagherĂ 750 euro agli agenti

