Quando il dolore uccide | chi soffre di più per un lutto ha un rischio molto più alto di morire entro 10 anni

Un team di ricerca danese ha determinato che le persone che soffrono più a lungo e intensamente per la perdita di una persona cara, hanno una probabilità quasi doppia di perdere la vita entro dieci anni dal lutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Modena Padre si uccide dopo aver trovato il corpo senza vita del figlio nel fiume. Aurelio Marchioni, 67 anni, non ha retto al dolore. Il suo Fabio, 36 anni, era scomparso e, quando è arrivata la notizia che era stato ritrovato nei pressi delle cascate del torrent Vai su Facebook

Il figlio muore nel fiume, dopo poche ore il padre si uccide: dramma familiare a Sestola; Fabio Marchioni muore dopo un tuffo nelle cascate del Dardagna: il padre Aurelio si uccide per il dolore, erano gestori dell'Hotel del Corso di Sestola; “Carlo dovevo morire io, non tu”: il dolore della madre del carabiniere ucciso. Lutto in due città.

Quando il dolore uccide: chi soffre di più per un lutto ha un rischio molto più alto di morire entro 10 anni - Un team di ricerca danese ha determinato che le persone che soffrono più a lungo e intensamente per la perdita di una persona cara, hanno una probabilità ... Riporta fanpage.it

Il figlio muore dopo un tuffo. Il padre si uccide per il dolore - Doppia tragedia, martedì pomeriggio, sull'Appennino modenese. Secondo ilgiornale.it