Quando il calcio si ribella alla storia | l’imprevisto titolo del Defensor che diventò atto di ribellione alla dittatura militare

Il 25 luglio 1976 è una data scolpita nella memoria dello sport uruguaiano: il Defensor Sporting, sotto la guida del visionario Ricardo De LeĂłn, rompeva la storica egemonia di Peñarol e Nacional, conquistando il suo primo titolo nazionale. Era la fine di 44 anni di monopolio delle due “grandi” del fĂştbol oriental. Fino ad allora, dal 1932 – anno in cui nacque il campionato professionistico uruguaiano – la corsa al titolo era stata una poltrona per due: 23 allori per il Nacional, 20 per il Peñarol. L’unica eccezione era stata il campionato del 1948, interrotto dopo uno storico sciopero dei calciatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

