Quando gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare programma tv streaming

Thomas Ceccon si presenta come il faro della squadra italiana agli ormai imminenti Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Dal 27 luglio al 3 agosto sarĂ acqua bianca nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena di Singapore e il veneto vorrĂ recitare il ruolo del protagonista. L’azzurro, infatti, risultati iscritto in ben cinque specialitĂ : 50 e 100 farfalla; 50,100 e 200 dorso. Sicuramente, saranno fatte delle scelte poco prima dell’inizio delle gare, dal momento che Thomas sarĂ coinvolto anche nelle staffette (4Ă—100 stile libero e 4Ă—100 mista). I punti di riferimento sicuri saranno i 100 e 200 dorso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming

