Benedetta Pilato sarĂ tra le osservate speciali di questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella World Aquatics Championships Arena, l’azzurra dovrĂ scoprire le proprie carte esclusivamente nei 50 rana, dal momento che nei 100 non è riuscita a centrare l’obiettivo qualificazione. Una stagione difficile per la pugliese, rincorrendo una forma che non si riusciva ad avere per via di un problema di natura ormonale che non le sta consentendo di esprimere il 100% delle sue possibilitĂ . Si spera che nell’unica vasca della rana il suo potenziale si possa notare in acqua. Nei 50 metri, comunque, delle indicazioni le ha date sotto i 30? in piĂą di una circostanza, come la tappa del Mare Nostrum a Montecarlo, dove ha stampato il secondo tempo mondiale stagionale, e al Trofeo Settecolli, dove ha ribadito un altro crono sotto i 30?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gareggia Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming