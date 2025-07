Quando aiutare gli altri diventa il modo più vero per aiutare se stessi

In un mondo dove tutto corre — lavoro, carriera, doveri, aspettative — non capita spesso di fermarsi, anche solo un attimo, e chiedersi: “Che senso ha tutto questo?”. È una domanda profonda e difficile. Una domanda che non ha una risposta universale, ma che molti trovano nell’incontro con gli altri, nel volontariato. Il volontariato come presenza. Fare volontariato significa scegliere di esserci, di mettere a disposizione tempo, mani, presenza, comprensione. Significa trovare un luogo dove non conta cosa hai, ma chi sei: il tuo tempo, il tuo valore, la tua empatia e la tua generosità. Dove il valore non è misurato in CV o successi, ma nella capacità di essere utili a qualcuno, anche solo per un’ora, anche solo con un sorriso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

