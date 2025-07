Qualiano sequestrato garage usato come discarica di pneumatici

Operazione della Polizia Municipale di Qualiano nel rione Principe: denunciato un uomo grazie alla segnalazione di un cittadino. Qualiano (NA) – Una discarica abusiva di pneumatici è stata scoperta e sequestrata nel rione Principe di Qualiano, grazie alla segnalazione di un cittadino. L’operazione, condotta dalla Polizia Municipale agli ordini del comandante Gaetano Cerasuolo e supportata dal reparto “Terra dei Fuochi”, ha portato all’individuazione di un garage trasformato in deposito illecito di gomme. All’interno del box, le forze dell’ordine hanno rinvenuto centinaia di pneumatici accatastati, probabilmente provenienti da attivitĂ illegali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: qualiano - garage - discarica - pneumatici

Qualiano, scoperto e sequestrato garage adibito a discarica di pneumatici - Grazie alla segnalazione di un cittadino, le forze dell’ordine hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva di pneumatici nel cuore del rione Principe, a Qualiano.

