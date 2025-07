Qualcuno ruba il tuo Wi-Fi? Ecco come scoprirlo e come proteggerti

Il nostro Wi-Fi pu√≤ diventare una facile preda per gli hacker. Una connessione domestica, o aziendale, pu√≤ sempre fare comodo ai criminali, soprattutto perch√© gratuita. Non solo. I pirati informatici si appoggiano alla rete di terzi per lanciare attacchi informatici in modo del tutto anonimo, dato che si nascondono dietro l'identit√† del proprietario della linea. Non finisce qui. Una volta ottenuto l'accesso alla rete Wi-Fi, i cybercriminali sono in grado di accedere ai nostri dispositivi, entrando in possesso di password, dati sensibili e conti correnti. Ecco perch√© √® importante prestare attenzione non solo a computer e cellulari, ma anche alla nostra rete internet. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Qualcuno ruba il tuo Wi-Fi? Ecco come scoprirlo e come proteggerti

Lo riporta msn.com