Il gruppo vuole diventare primo azionista dell’americana Rivian. Sempre più imprese investono negli States. Trattativa sul 15% in stallo: pagheremo le sbruffonate di Parigi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pure Volkswagen punta sugli Usa per sfuggire ai dazi. La Bce ha paura e non taglia

VW punta sul super ibrido plug-in: è la strada giusta?; Per competere con loro bisogna fare come loro: Volkswagen copia la Cina per la sua ID.1; Volkswagen: a che punto è il taglio dei dipendenti e con quale buonuscita.

Il car sharing di Volkswagen: come sarà - Panorama - L’azienda tedesca punta a coprire tutti i bisogni di mobilità con mezzi di trasporto elettrici Il car sharing di Volkswagen: come sarà giovedì 26 giugno 2025 ... Lo riporta panorama.it

Volkswagen punta su acciaio a basso impatto di carbonio - Il Gruppo Volkswagen ha stretto una partnership con Vulcan Green Steel per l'utilizzo sempre più massiccio di acciaio a basso impatto di carbonio. Come scrive ansa.it